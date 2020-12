De 7 beste apps van november 2020 (+ het belangrijkste nieuws)

We gaan december in, maar voor we richting de maand van de feestdagen gaan, blikken we terug op de maand november. In dit artikel zet DroidApp de zeven beste apps van november en het belangrijkste nieuws op een rij!

Android in november

In de één na laatste maand van het jaar hebben we bij DroidApp onze DroidApp Awards 2020 uitgereikt. Hierin vind je de tien beste smartphones uit verschillende segmenten. Google kwam met belangrijk nieuws; het stopt met de onbeperkte gratis opslagruimte. Daarnaast bestaat er een reëel risico dat 220 miljoen websites in 2021 onbereikbaar zijn op Android-apparaten.

OnePlus maakte in november bekend dat het 7 nieuwe functies toe gaat voegen aan OxygenOS. Bij Poco werd de Poco M3 gepresenteerd, terwijl Motorola het doek haalde van de Moto E7, net als de Moto G9 Power en Moto G 5G. Bij Nokia zagen we de nieuwe 6300 4G en 8000 4G. Oppo presenteerde een smartphone met uitrolbaar scherm en de gunstig geprijsde Oppo A15. Honor werd door Huawei verkocht om zo hopelijk de Amerikaanse sancties te omzeilen.

Instagram rolt vanaf nu de verschrikkelijke interface uit vol onnodige functies. Amazon bracht haar slimme speaker; de Echo Dot bijvoorbeeld, naar Nederland. Samsung toonde verder haar nieuwe versie van haar skin; One UI 3.0.

De beste apps

Zoals je van ons gewend bent, zetten we iedere maand de beste applicaties van de afgelopen maand op een rij. Het gaat om apps die we in die maand hebben behandeld. Bijvoorbeeld omdat ze een update hebben ontvangen, omdat ze nieuw zijn of omdat ze gewoon het vermelden waard zijn. Je vindt ze hieronder, in willekeurige volgorde.

Walpy

We hebben in november geschreven over wallpaper-app Walpy. Deze minimalistische applicatie is voorzien van een groot aantal achtergonden die je direct kunt instellen als achtergrond op je smartphone of tablet. Je kunt ook instellen dat om de zoveel tijd de achtergrond automatisch aangepast wordt en natuurlijk is er een handige zoekfunctie.

MeowTalk

Altijd al benieuwd wat de kat tegen je zegt? We schreven deze maand over MeowTalk, een applicatie die we omschreven als de Shazam voor kattengemiauw. Zo weet je direct of de kat honger heeft of juist iets anders te vertellen heeft. Omdat de applicatie nog in beta zit, kan het zijn dat de app het niet helemaal het bij het juiste eind heeft, maar juist met de feedback van gebruikers moeten de uitkomsten nog betrouwbaarder zijn.

Google Berichten (RCS)

Sinds deze maand kunnen we dankzij Google RCS gebruiken in de berichten-app. Het kan gezien worden als de opvolger van SMS en laat bijvoorbeeld zien wanneer de ander aan het typen is, je kunt stickers sturen en ook het verzenden van afbeeldingen hoort tot de mogelijkheid. Alle uitleg geven we je in het artikel over RCS in Nederland.

PostNL

De app van PostNL is in deze tijd, waarbij we toch vaker online bestellen, misschien wel belangrijker dan ooit. Dat weet de ontwikkelafdeling van het postbedrijf ook, en brengt daarom steeds nieuwe features uit naar de Android-app. In de afgelopen maand zagen gebruikers drie nieuwe functies terug komen. Nieuw is de handige PostNL widget, waarmee je direct ziet of er een pakket onderweg is. Ook nieuw is het donkere thema en gisteravond werd een nieuwe update uitgebracht met een Easter Egg spel.

NOVA uitgaven

De app NOVA van Nationale Nederlanden moet je helpen met het krijgen van inzicht in je financiën. Hij is ook iedereen gratis te downloaden en kan op een veilige manier je betaalrekening koppelen aan de toepassing. Vaste lasten zoals verzekeringen kunnen automatisch in een categorie geplaatst worden, zodat je ook hierin duidelijk inzicht krijgt. In de toekomst wordt de functionaliteit verder uitgebreid.

WhatsApp

In november heeft WhatsApp verschillende nieuwe functies toegevoegd aan de Android-app. Allereerst is er de nieuwe opruimhulp. Hiermee krijg je direct toegang tot een overzicht van welke gesprekken de meeste opslagruimte innemen op je toestel. Vanuit daar kun je ook direct beginnen met het vrijmaken van ruimte door overbodige bestanden te verwijderen. Nieuw is ook de functie genaamd ‘Berichten met vervaldatum‘. Dit kun je per chat in- of uitschakelen. Wanneer ingeschakeld worden berichten automatisch naar 7 dagen gewist, wat weer wat ruimte kan besparen.

Traffix

Toe aan wat ontspanning? Dan is deze game mogelijk minder geschikt. De game Traffix waarover we in november schreven laat je het verkeer regelen; denk aan snelwegen in Parijs of andere wereldsteden. Je bedient de verkeerslichten, maar houd er rekening mee dat ook automobilisten door willen rijden en dat het zomaar te lang kan duren voordat het licht op groen springt. Een speciale Chaos-mode laat je nog meer zweten.

