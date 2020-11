Google Foto’s stopt met onbeperkte gratis opslagruimte; ook veranderingen in Drive

Google is van plan om grote veranderingen door te voeren in de online opslagruimte die het aanbiedt aan consumenten. Onder andere de gratis onbeperkte opslagruimte van Google Foto’s wordt verleden tijd. Wat gaat er precies veranderen? We zetten het op een rij.

Einde gratis opslagruimte Google Foto’s

Bij Google Foto’s heb je tot nu toe de mogelijkheid om je foto’s op twee manieren op te slaan. Je kunt ze in originele resolutie opslaan, of in hoge kwaliteit. Google past bij die laatste manier een lichte mate van compressie toe, die je niet zou moeten kunnen zien. Wanneer je kiest voor opslaan in hoge kwaliteit, gaat dit niet van de online opslagruimte af. Hierdoor kun je oneindig veel foto’s opslaan in je Google-account, zodat je niet bang hoeft te zijn dat je ze ooit kwijt moet raken.

Echter gaat er volgens Google vanaf 1 juni 2021 wat veranderen. Vanaf die datum gaan ook foto’s in hoge kwaliteit gelden voor de online opslagruimte. Afhankelijk van hoeveel foto’s je in je account hebt, kan dit aardig wat ruimte in beslag gaan nemen. Mogelijk met als gevolg dat de 15GB gratis cloudopslag niet toereikend is voor je. Dit betekent in dat geval, dat wanneer je meer ruimte nodig hebt, je moet gaan betalen en moet upgraden naar een Google One-account. Alleen degenen met een Google Pixel-toestel krijgen nog gratis de mogelijkheid om foto’s in hoge kwaliteit op te slaan.

Overigens is er ook nog een -beetje- goed nieuws. De wijziging geldt vanaf 1 juni 2021, maar niet voor eerdere back-ups. Via deze pagina van Google krijg je te zien voor hoeveel tijd je nog waarschijnlijk genoeg hebt aan de resterende opslagruimte.

Wijzigingen Drive, Sheets, Docs en meer

Er komen ook wijzigingen aan voor de verschillende andere Google-diensten. Het gaat om Google Drive, Docs, Sheets, Presentaties, Formulieren en de andere office-diensten. Alleen bestanden die je upload naar de Drive tellen mee. Documenten die je zelf maakt via Google Drive tellen niet mee, alleen de bijlagen in zo’n bestand. Vanaf 1 juni 2021 gaat dat veranderen en telt alles mee. Het gaat gelden voor bestanden die zijn gemaakt op en na 1 juni. Ook eerder gemaakte bestanden die op of na deze datum bewerkt worden, gaan van de 15GB opslagruimte af.

Accounts die twee jaar lang niet gebruik hebben gemaakt van de Gmail, Drive of Foto’s opslagruimte, of langer dan twee jaar over het limiet zitten zonder hierop actie te ondernemen, kunnen op inactief gezet worden. Eventueel kun je hiervoor de instellingen aanpassen in je Google-account.

Onderstaande foto laat precies zien welke bestanden wel en niet van je opslagruimte af gaan.