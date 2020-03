Google geeft Google One-gebruikers 5 euro gratis Play Store tegoed

Google heeft een cadeautje klaargezet voor degenen die gebruik maken van Google One. Vanaf nu deelt het bedrijf 5,00 euro Play Store tegoed uit aan deze gebruikers.

Cadeautje van Google

Maak je gebruik van de diensten van Google One, dan kan het slim zijn om een blik te werpen in je mailbox. Vanaf nu geeft Google gebruikers van Google One een cadeautje. Dit is een cadeaubon ter waarde van 5,00 euro, welke je kunt besteden in de Google Play Store. Zo kun je bijvoorbeeld een app of game kopen, maar kun je het tegoed ook gebruiken voor games, films, boeken of ander soort content.

De tegoedbon van 5,00 euro kun je eenmalig gebruiken, maar hoeft niet in één keer op. De aanbieding eindigt op 29 juni 2020. Het tegoed dien je voor 29 september 2020 toe te voegen aan je Google-account. Dit doe je door in de mail op ‘Nu inwisselen’ te tikken. Het tegoed wordt dan toegevoegd aan je account.

Google One is een abonnementsdienst waarbij je gebruik kunt maken van meer cloud-opslagruimte en verschillende voordelen. Zo heb je al 100GB online opslagruimte voor 1,99 euro per maand, maar kun je ook uit nog meer opslagruimte kiezen zoals 9,99 euro per maand voor 2TB.