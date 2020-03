Google Play Store: donker thema nu beschikbaar in de app – zo werkt het

Google rolt een server-side update uit voor de Google Play Store app op Android. Na de toevoeging van het donkere thema in verschillende Google-apps, kun je nu ook een donker thema voor de Play Store app instellen.

Donker thema in Play Store

Verschillende applicaties van Google (en andere partijen) zijn in de afgelopen maanden voorzien van een prettige toevoeging: het gebruik van een donker thema. In september verschenen de eerste berichten en screenshots over een donkere modus in de Google Play Store, maar daarna bleef het eigenlijk stil.

Tot vandaag. Bij verschillende gebruikers, waaronder bij ons, zien we in de Google Play Store app de optie om een thema in te stellen. Er zijn verschillende opties; het bekende lichte thema gebruiken, het donkere thema kiezen of kiezen voor het standaardthema van het systeem. Met die laatste optie wordt de systeeminstelling overgenomen.

Wil je het thema aanpassen in de Google Play Store app dan kun je dat eenvoudig doen. De opties vind je terug in de Play Store app. Vervolgens open je het zijmenu (hamburgermenu) en kies je voor ‘instellingen’. Daar selecteer je de optie ‘Thema’ en kun je de opties ervoor aanpassen.

Het kan zijn dat de thema-kiezer nog niet voor iedereen beschikbaar is. Google rolt de server-side update gefaseerd uit, waardoor het even kan duren voordat hij bij iedereen beschikbaar is.