WhatsApp: donker thema komt nu als update beschikbaar

In een eerdere beta-versie van WhatsApp kregen gebruikers al de mogelijkheid om een donker thema in te stellen. Echter hoef je binnenkort niet meer de testversie te gebruiken, want het donkere thema kan nu door iedereen gebruikt worden.

WhatsApp met donker thema

Eindelijk is het zover, de donkere modus is vanaf nu beschikbaar in de Android- en iOS-app. Gebruikers kunnen het donkere thema vanaf nu verwachten met een app-update. In eerdere tests werd het al toegevoegd aan de beta-versie, maar nu komt hij dus naar de definitieve versie van WhatsApp. WhatsApp geeft aan dat de donkere modus ervoor zorgt dat de donkere kleuren de vermoeidheid van de ogen minimaliseert. Daarbij is het dus prettiger kijken als je bijvoorbeeld je telefoon bedient vanuit bed.

Het donkere thema in WhatsApp is niet volledig donker zwart, maar iets lichter. Bij gebruikers met Android 10 wordt het thema automatisch ingesteld op basis van het gekozen thema. Bij degenen met Android 9 Pie en lager, kan het thema gekozen worden bij WhatsApp Instellingen > Chats > Them > en kies voor ‘Donker’.

In de komende dagen wordt de update voor WhatsApp uitgebracht via de Google Play Store. Het kan dus even duren voordat de nieuwe versie er voor iedereen is. Wil je niet wachten, dan kun je hier de APK downloaden. Houd er rekening mee dat de versie per toestel kan verschillen.