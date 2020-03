WhatsApp werkt aan optie voor Google Drive back-up met encryptie

Het is al sinds lange tijd mogelijk om een back-up te maken van je WhatsApp-berichten in Google Drive. Nu werkt WhatsApp aan een mogelijkheid om back-ups beveiligd op te slaan, met encryptie.

WhatsApp back-up met encryptie

Sinds jaar en dag kun je een WhatsApp back-up maken op zowel lokaal niveau als via Google Drive. Uit nieuwe informatie van Wabetainfo blijkt dat in een beta-versie een aanwijzing is gevonden, voor een nieuwe feature in WhatsApp. De ontwikkelaars werken aan een optie waarbij back-ups van je chatgesprekken met encryptie kunnen worden opgeslagen in je Google Drive-account.

Op dit moment bevindt de functie zich nog in alpha en is deze niet beschikbaar voor het publiek. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de functie eruit komt te zien. In principe moet het mogelijk zijn om een back-up te coderen met een wachtwoord. Zo weet je zeker dat anderen (in dit geval WhatsApp en Google) geen toegang hebben tot de inhoud van je chats.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe functie in WhatsApp beschikbaar komt.