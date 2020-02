Europese Commissie raadt chat-app Signal aan in plaats van WhatsApp

De Europese Commissie heeft haar medewerkers verzocht om Signal als chat-app te gebruiken. Volgens de EC is deze app vele malen veiliger dan bijvoorbeeld WhatsApp.

Europese Commissie over Signal

In een bericht van de Europese Commissie aan haar medewerkers geeft de EC de aanbeveling om voor de communicatie via chat-apps gebruik te maken van de app Signal. Volgens het intranet wordt Signal aanbevolen voor de communicatie tussen medewerkers en met de mensen buiten de organisatie.

WhatsApp heeft absoluut niet de voorkeur bij de Europese Commissie. Dit is overigens niet de enige plaats waar de chat-app van WhatsApp niet op veel steun kan rekenen. Bij de Verenigde Naties mogen hooggeplaatste functionarissen WhatsApp niet gebruiken omdat de beveiliging te wensen overlaat. Dat blijkt ook dit weekend weer, waarbij Google privé groepsgesprekken kan indexeren.

Signal werd in 2015 uitgebracht en heeft de privacy hoog in het vaandel staan. De app is open-source en berichten worden versleuteld verzonden met end-to-end encryptie. Beveiligingsexperts zijn ook enthousiaster over Signal dan over andere chat-apps. De functies in Signal zijn wel minder uitgebreid dan bijvoorbeeld Telegram en WhatsApp.