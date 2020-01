Europese Commissie wil USB-C verplichten op alle smartphones

Al jarenlang willen fabrikanten één soort oplader gebruiken, maar nog altijd gebeurt dat niet. De Europese Commissie wil nu de USB-C poort in smartphones verplichten.

USB-C verplicht?

Steeds meer smartphones hebben een USB-C poort, maar er verschijnen nog steeds toestellen met een (verouderde) Micro-USB aansluiting. Dat moet volgens de Europese Commissie gaan veranderen, want zij willen het gebruik van USB-C verplichten op smartphones.

We schreven eerder al dat in 2009 door fabrikanten een vrijwillige verklaring is ondertekend, waarbij er gestreefd werd naar één soort oplader voor smartphones. Volgens de Europese Commissie heeft dit echter geen succes opgeleverd. Het aanmoedigen is niet genoeg en dus wil de EC het verplichten. Eén van de redenen is om hiermee de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen. In 2018 schreven we dat oude laders zorgen voor een grote berg elektronisch afval, van meer dan 51.000 ton.

Er zijn nog veel smartphones die succesvol zijn of zullen worden, en niet over een USB-C poort beschikken. Zo is bijvoorbeeld de onlangs uitgebrachte Nokia 2.3 en nog verschillende andere toestellen voorzien van de oudere poort. Er wordt nu gestreefd dus om USB-C verplicht te stellen, maar het is onbekend wanneer dit gaat gebeuren.