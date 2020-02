Consumentenbond: koop geen elektronica of laders buiten EU

Even een oplader of powerbank via AliExpress bestellen. Het kan verleidelijk zijn, maar de veiligheid is serieus in het geding, zo waarschuwt de Consumentenbond. Goedkoop kan hiermee duurkoop zijn.

Koop niet buiten de EU

Elektronica kun je beter niet bij webwinkels buiten de Europese Unie kopen, zo meldt de Consumentenbond. De bond start met een campagne om mensen bewust te maken van de gevaren van dergelijke producten. Hierbij gebruikt de bond het onderzoek van de ‘Britse consumentenbond’ Which?.

Which? onderzocht twaalf alternatieve USB-laders voor een Apple-product. Het ging om producten die besteld waren van buitenlandse partijen als Amazon Marketplace, eBay, Wish en AliExpress. Bij acht van de twaalf modellen konden gebruikers een elektrische schok krijgen, door onderdelen die van slechte kwaliteit waren.

Zeven USB-laders bezweken in de elektrische sterkte-testen. Hierbij werd gecontroleerd of producten de ingestelde spanning aankunnen. De Consumentenbond schrijft dat één USB-lader van AliExpress zo slecht was dat er elektrische stroom door de lucht stroomde. Dit kan leiden tot een elektrische schok, het vatten van vlam of een explosie.

Reisadapters en powerbanks

Daarbij werden ook twaalf USB-reisadapters getest, waarbij elf niet door de elektrische veiligheidstest kwamen. Bij negen was het gevaar op het krijgen van een elektrische schok, zo bleek uit de sondetest.

Powerbanks werden ook getest. Vier van de negen merkloze powerbanks waren gevaarlijk, waarbij problemen konden leiden tot oververhitting en dus brandgevaar. Een Trust powerbank die getest werd, begon te roken en te smelten tijdens het opladen doordat het apparaat erg slecht in elkaar was gezet. Tijdens het testen door Which? van de Go Travel 4000 mAh Mobile Power Bank raakte deze oververhit waarbij verschillende onderdelen beschadigde.

De Consumentenbond heeft enkele tips gegeven om de kans op problemen met een elektronisch apparaat te verkleinen. De bond geeft het advies alleen bij een Europese (web) winkel te kopen. Daarbij is het verstandig te kijken of er een uitgebreide controle is geweest op het apparaat. Dit wordt duidelijk met een Duits GS, TV-Rheinland of Brits BS-keurmerk. Het CE keurmerk dat je vaak tegenkomt, zegt lang niet alles omdat er geen universele controle op rust.