Xtorm Rover XB302 review: USB-C powerbank bezorgt je snel een volle accu

Soms is je accu sneller leeg dan je verwacht of heb je geen beschikking over een stopcontact. In zo’n geval kan een powerbank een uitkomst zijn. De Xtorm Rover is een powerbank die naast je smartphone ook laptops kan opladen. Wij namen hem mee op stap en dit is onze review van de Xtorm Rover XB302.

Xtorm Rover XB302 review

Xtorm is een bekende naam als het gaat om mobiele oplaadproducten. Naast powerbanks vinden we ook draadloze opladers, adapters en andere accessoires bij Xtorm. Vandaag hebben we de Xtorm Rover (XB302) onder een vergrootglas liggen. Accu’s van smartphones en laptops gaan een keer leeg maar een goede powerbank kan een fijne oplossing zijn.

Xtorm Rover in het kort

Deze powerbank samengevat in een paar punten:

USB-C PD In- en output

19.500 mAh, 70 Wh batterij

Maximaal 45 watt output

2x USB-C PD kabels

Herkenbaar Xtorm design

In de praktijk

De Rover heeft een grijs en wit ontwerp, waarbij het grijze gedeelte niet aanvoelt als plastic. In een volle tas zal je daar profijt van hebben om de powerbank tussen de andere spullen te vinden. In de zijkant van de powerbank zijn twee USB-C PD kabels verwerkt die je eruit kunt halen om bijvoorbeeld je laptop of telefoon op te laden. Heb je een Micro-USB kabel nodig dan zal je deze wel zelf mee moeten nemen.

Naast de meegeleverde USB-C kabels is er ook nog een aparte normale USB naar USB-C kabel meegeleverd. Hiermee kan je de powerbank opladen door een eigen adapter of je PC te gebruiken. Om de powerbank volledig op te laden ben je afhankelijk van de gebruikte adapter 11 tot slechts 5 uur kwijt. Tijdens het opladen lichten de indicatorlampjes op. Zodat je tijdens het laden kunt zien of de Rover XB302 al is opgeladen.

Ook als de powerbank van Xtorm niet aan de lader ligt kan je het huidige accuniveau opvragen door op de knop te drukken aan de zijkant. Het is wel jammer dat je niet precies kunt zien hoe vol de batterij nog zit.

Over het opladen van apparaten die op de powerbank worden aangesloten zijn we enthousiast. Er is namelijk ondersteuning voor Quickcharge 3.0 wat op tal van toestellen als snellaadtechnologie aanwezig is. Je smartphone wordt dan net zo snel opgeladen als met een (vaak) meegeleverde wandadapter. Met bijvoorbeeld Huawei toestellen wordt snelladen wel ondersteund maar niet Huawei’s “Fast charge”.

Tijdens onze testperiode hebben we verschillende smartphones en andere USB-apparaten opgeladen. Op een volle powerbank staat dat gelijk aan ongeveer 5 keer een OnePlus 7T Pro opladen en een sporthorloge. Het is natuurlijk wel afhankelijk van het apparaat wat je aansluit hoe lang de powerbank je van extra stroom voorziet.

Grotere apparaten

Natuurlijk kan je ook je tablet opladen met deze powerbank. Ideaal om de kinderen op de achterbank zoet te houden tijdens een lange rit. Maar ook tijdens een lange vergadering kan deze Xtorm Rover je uit de brand helpen. Als je laptop ondersteuning heeft voor opladen via USB-C PD. De powerbank levert dan maximaal 45W via een speciale poort op de powerbank.

Beoordeling

Een powerbank is ideaal wanneer je onderweg extra power nodig hebt. Xtorm heeft aan deze specifieke powerbank een prijskaartje van 135 euro hangen, al kan je hem hem bij verschillende verkooppunten al voor minder vinden. Dankzij haar ondersteuning voor snelladen maakt dit een prettig product om onderweg of waar ook je apparaten op te laden. Maak je nog gebruik van een MicroUSB-kabel dan zal je deze wel zelf mee moeten dragen.

Je vindt de Xtrom Rover XB302 onder andere in de winkels bij Coolblue, Bol.com, MediaMarkt en Smartphonehoesjes