Google haalt 600 apps uit Play Store: ook populaire van Cheetah Mobile

Google heeft de bezem door de Google Play Store gehaald. Bijna 600 apps zijn door de gigant uit de downloadwinkel voor Android gehaald. Hier zitten ook een reeks populaire apps van Cheetah Mobile tussen.

600 apps uit Play Store

Er zijn honderden applicaties door Google uit de Play Store gehaald omdat deze zich niet hielden aan de door Google gestelde eisen. Het gaat specifiek om het tonen van advertenties. Nu is dat bij gratis apps niet heel opmerkelijk, maar vele applicaties slaan hier in door en overspoelen gebruikers met opdringerige reclames. De werking van de applicatie zelf is hierdoor eigenlijk bijzaak en alles draait om het binnen halen van geld.

Bij sommige applicaties werden zelfs advertenties getoond buiten de app zelf om, of werden er reclames getoond die het bijna onmogelijk maakte om ze af te sluiten. Google heeft hier eerder al met regelmaat tegenop getreden, en nu heeft Google flinke stappen gezet. Alle apps van Cheetah Mobile zijn bijvoorbeeld uit de downloadwinkel gehaald. Het is absoluut niet de eerste keer dat deze ontwikkelaar apps verpest, zo zagen we al bij QuickPic en PhotoGrid, allebei apps die erg populair zijn.

Daarnaast ging het ook nog om honderden andere populaire apps. Hoewel de namen van de 600 apps die uit de Play Store verwijderd zijn niet genoemd worden, gaat het om apps die samen meer dan 4,5 miljard downloads hadden.