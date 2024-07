Google komt in het nieuws met Pixel Buds Pro 2 (foto’s)

We verwachten 13 augustus nieuwe producten van Google. Naast de Pixel 9-modellen, komen daar ook nieuwe andere producten. De fabrikant komt nu in het nieuws met de Pixel Buds Pro 2. Deze nieuwe headset zien we nu op foto’s.

Pixel Buds Pro 2 uitgelekt

Over de Pixel 9-serie is al het nodige aan nieuws uitgelekt. We schreven woensdag al over de nieuwe kleuren en daarbij is ook in de afgelopen weken het nodige aan nieuws uitgelekt. Nu is er nieuws over de Pixel Buds Pro 2, bedoelt voor de echte liefhebber van muziek. Wat opvalt is dat er een nieuw ontwerp komt, in dezelfde behuizing.

De Pixel Buds Pro 2 van Google, waarvan details zijn uitgelekt via een case-lek van Spigen op Amazon, behouden dezelfde form factor als hun voorgangers, zonder over te stappen op een steelachtig ontwerp. De nieuwe naamgeving is “Pixel Buds Pro 2”, wat in lijn ligt met Google’s eerdere branding. Er is ook een nieuwe roze kleur, mogelijk “Raspberry” of “Peony” genoemd, en de pilvormige roosters zijn groter en hebben nu dezelfde kleur als de rest van het oordopje. De case behoudt het eivormige ontwerp en dezelfde afmetingen als het origineel, maar heeft een nieuwe uitsparing naast de USB-C-oplaadpoort, mogelijk voor een lanyard.

Er zijn in de laatste tijd meer oordopjes aangekondigd. Samsung kwam met de Buds 3 Pro, OnePlus met Nord Buds 3 Pro.