Google deelt teaser van nieuwe Pixel 9 Pro

De Google Pixel 9-serie komt vandaag de dag bijna dagelijks in het nieuws. Nu is er het volgende te melden over de smartphoneserie van Google. Het bedrijf deelt een teaser van de Pixel 9 Pro.

Pixel 9 Pro in teaser

Op 13 augustus staat de volgende aankondiging gepland. Dan zal Google haar nieuwe Pixel 9-modellen laten zien aan de rest van de wereld. Naar verluidt bestaat de serie uit vier verschillende modellen; de Pixel 9, Pro, Pro XL en Pro Fold. Die laatste is dus een vouwbare smartphone. Duidelijk uit de teaser wordt dat het zal draaien om AI.

In de teaser geeft Google haar AI-tool Gemini nog wat aandacht. En geeft bij de teaser de volgende omschrijving; “A phone built for the Gemini era. It can do a lot—even let your old phone down easy.”. De fabrikant deelt daarbij ook een Gemini commando met de tekst; “Write me a breakup letter. Tell them I’ve found something new. That actually feels magical. Not just the same old thing. Oh, and have it start, “Dear Old Phone.”

De teaser is hieronder te bekijken. De Pixel 9 Pro zien we aan het eind, in de kleur porcelain.