Hele Google Pixel 9-familie lekt uit bij keuringsinstantie

We zien weer een nieuwe lichting beelden van de nieuwe Pixel 9-serie. De modellen van Google zullen volgende maand officieel aangekondigd worden, maar nu al gaan de nodige berichten rond. Nu zien we nieuwe beelden.

Nieuwe beelden Pixel 9

Met dank aan keuringsinstantie NCC zien we een aantal details naar buiten komen van de Pixel 9-modellen. Doordat de toestellen van voor en van achter worden gefotografeerd, zien we welke plannen de fabrikant heeft met de vier modellen. We zien een vernieuwde cameramodule en wat wijzigingen in het ontwerp. De Pixel 9-serie zal bestaan uit vier modellen; de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en de Pixel 9 Pro Fold.

De Pixel 9 en Pixel 9 Pro krijgen volgens de informatie een 4780 mAh batterij, de Pro XL krijgt een 4942 mAh accu mee van Google, de vouwbare smartphone een 4560 mAh exemplaar. De foto’s van de vier modellen hebben we hieronder voor je neergezet.