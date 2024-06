Google komt met aankondiging op 13 augustus: Pixel 9 en meer

Eerder dan verwacht komt Google met een nieuwe aankondiging. Op 13 augustus zal de fabrikant nieuwe smartphones en andere producten aankondigen. Wat kunnen we verwachten op deze dag?

Nieuw Pixel event op 13 augustus

Google zal haar nieuwe Pixel 9-smartphones aankondigen op 13 augustus. Op deze dag zullen we niet alleen nieuwe Pixel-smartphones gaan zien, maar ook andere producten zullen hun debuut maken. Hoewel er niet specifiek over de Pixel 9 gesproken wordt, zal tijdens deze editie van Made by Google de Pixel 9-serie wel degelijk getoond worden. Volgens geruchten zou Google drie Pixel 9-modellen aankondigen; de Pixel 9, Pixel 9 Pro en de Pixel 9 Pro XL. Eerder verschenen de toestellen al meermaals in het geruchtencircuit.

Google zou op deze dag ook de nieuwe Pixel Watch 3 willen laten zien. Deze nieuwe smartwatch verscheen eerder al in renders. Dat de Pixel 9 Pro komt is definitief; Google laat een animatie zien met de Romeinse cijfers IX en de URL linkt naar google_pixel_9_pro. We verwachten dat Google tijdens dit evenement ook meer informatie deelt over Android 15.

Mogelijk staat er nog meer op de planning van Google. Het bedrijf spreekt over een event waar het beste van Google AI, Android software en het Pixel portfolio wordt getoond. Op 13 augustus krijgen we alle details te weten.