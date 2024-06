Google Pixel Watch 3 in renders: zo ziet de nieuwe smartwatch eruit

We kunnen later dit jaar een nieuwe smartwatch van Google verwachten. Renders van de nieuwe Pixel Watch 3 zijn opgedoken. Welke verbeteringen kunnen we verwachten ten opzichte van de huidige Pixel Watch 2?

Pixel Watch 3 in renders

Later dit jaar verwachten we de nieuwe Google Pixel Watch 3, de nieuwste smartwatch van de fabrikant. Op basis van tot nu toe bekende informatie, deelt OnLeaks renders van het nieuwe horloge. Hoewel deze afbeeldingen geen officiële marketingafbeeldingen zijn, bieden ze een interessante blik op wat we kunnen verwachten. Op het eerste gezicht lijkt de Pixel Watch 3 veel op zijn voorgangers. Eerder kwam al het bericht naar buiten dat de Pixel Watch 3 in twee formaten verschijnt.

Een van de meest opvallende veranderingen is de dikte van de Pixel Watch 3. De nieuwe afmetingen van 40,79 x 40,73 x 14 mm maken hem iets kleiner in breedte en hoogte dan de Pixel Watch 2 (41 x 41 mm), maar aanzienlijk dikker. De vorige versie had een dikte van 12,3 mm, terwijl de nieuwe versie naar 14 mm groeit. De reden achter deze toename is nog onduidelijk, aangezien de batterij slechts een kleine upgrade ondergaat van 304 mAh naar 307 mAh.

Wat het ontwerp betreft, blijft veel hetzelfde. Google heeft de vertrouwde bandconnector, het afgeronde afdekglas en dezelfde digitale kroon en knop behouden. Ook de plaatsing van de luidsprekers en microfoons lijkt ongewijzigd. Echter, een gebied waar een duidelijke verbetering zichtbaar is, zijn de randen van het scherm. De Pixel Watch 3 lijkt dunnere randen te hebben, wat een veelgevraagde verbetering is na kritiek op de dikke randen van de vorige modellen. De afmetingen suggereren een verbeterde scherm-tot-behuizing-verhouding, wat zorgt voor een strakker en moderner uiterlijk.

Ondanks de opwinding rond deze veranderingen, is het belangrijk om voorzichtig te blijven bij het interpreteren van deze lekken. CAD-gebaseerde weergaven kunnen niet altijd de meest accurate weergave van het uiteindelijke product bieden. In deze beelden is bijvoorbeeld te zien dat de gebruikersinterface onder de ring clipt, wat aangeeft dat er nog onzekerheden zijn. Toch lijkt het waarschijnlijk dat we dit jaar enkele aanzienlijke verbeteringen zullen zien in de nieuwe Pixel Watch.