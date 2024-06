De vergeten telefoon: LG GD910 Watch Phone

In 2009 bracht LG een wel heel bijzondere telefoon uit voor die tijd: de LG GD910 Watch Phone. Niet helemaal een telefoon, maar een heel hip horloge waarmee je kon bellen. De tijd ver voor de komst van de smartwatch.

LG GD910 Watch Phone

Hoewel het inmiddels al (iets?) gangbaarder is geworden om te bellen met een horloge, was dat tien jaar heel anders. Toch waagde LG de stap met de LG GD910 Watch Phone, een horloge waarmee je kon bellen; een echte James Bond gadget. Het apparaatje had zelfs een camera voor het maken van foto’s; een hele speciale telefoon. Bellen ging overigens via een Bluetooth-headset. Tevens kon je kiezen uit verschillende horlogestijlen.

De LG GD910 Watch Phone werd in 2009 uitgebracht en verscheen in zeer gelimiteerde oplage. Er werden er slechts 150 in Nederland uitgebracht. Dat zorgde ook voor een gigantisch prijskaartje van 1500 euro. Zo’n tien jaar geleden mocht ik hem reviewen voor een andere site, waarbij ik onder de indruk was van dit hebbedingetje. Het was raar om in een dierentuin foto’s te maken met je horloge. Daarbij was het ook niet heel gemakkelijk om een foto te maken, met een gedraaide pols.

Naast bellen en foto’s maken kon je met de LG GD910 Watch Phone ook sms’en, iets wat ook wel een aardig priegelwerk was op een scherm van 1,43 inch met een resolutie van 160 x 128 pixels. De camera telde 0,3 megapixel, ofwel VGA-kwaliteit. In het horloge kon je een simkaart kwijt. Er was 2GB aan opslag waar je je je bestanden en dus foto’s kwijt kon. Ook was het horloge voorzien van spraakbesturing, al werkte dit niet zo lekker. Ondanks alle functies was het horloge niet overdreven zwaar in gewicht.

De LG GD910 Watch Phone verscheen voor 1500 euro op de markt. Iedere LG Watch Phone had een eigen oplagenummer gegraveerd in de achterkant.

LG GD910 Watch Phone samengevat in 3 punten: