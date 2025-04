De vergeten telefoon: LG Secret (KF750)

Ken je ‘m nog? De LG Secret, voluit LG KF750 Secret. Deze telefoon werd door de Koreaanse fabrikant in 2008 uitgebracht en was de opvolger van de LG Chocolate en LG Shine. We bespreken de LG Secret in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

LG Secret

De LG Secret werd in 2008 uitgebracht door LG. Het toestel was aardig geliefd onder een groep gebruikers. LG had met de Secret een opvolger in huis voor de LG Chocolate en LG Shine. Deze toestellen hadden een deels vergelijkbaar design en LG borduurde met de LG KF750 voort op dit succes.

Wat er nou zo ‘Secret’ was aan de LG, was onder andere de Neon Touch-technologie. Dit is ook wel bekend als touch sensitive, waarbij de toetsen reageren op aanraking en dus niet fysiek in te drukken zijn. In het midden van dit paneel zat een bevestigingstoets die wel fysiek was. Boven dit geheel was de LG Secret voorzien van een 2,4 inch beeldscherm met touchscreen (!) en een resolutie van 320 x 240 pixels. Niet alles werkte middels het touchscreen, zo ver was de technologie toen nog niet. Een kritiekpuntje van de telefoon was dat het scherm op zonnige dagen slecht afleesbaar was.

De LG KF750 Secret werd uitgerust met een 5 megapixel camera aan de achterkant en een videobel-camera met VGA-resolutie aan de voorzijde. Met de camera achterop kon je zelfs slow-motion video’s maken met een snelheid van 120 frames per seconde. LG had de achterkant vervaardigd van carbon fiber-materiaal. Alles was te bedienen via de eigen LG-interface. Tevens was er Bluetooth aanwezig, net als een FM-radio, een aantal games, MP3-speler en zelfs een TV-out aansluiting. De LG Secret was tot slot voorzien van een 800 mAh accu en een geheugen van 120MB met ondersteuning voor een geheugenkaart.

Voor meer dan 300 euro gaf LG de KF750 Secret aan je mee naar huis. Later was het toestel in de winkels te vinden voor een bedrag van rond de 200 euro.



LG Secret samengevat in 3 punten: