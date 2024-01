‘Google Pixel Watch 3 verschijnt in twee formaten’

Waar de huidige Pixel Watch 2 in één maat beschikbaar is, moet dat met een volgend model gaan veranderen. Volgens berichten komt de nieuwe Pixel Watch 3 beschikbaar in twee formaten.

Pixel Watch 3 in twee formaten

Er komen twee formaten van de nieuwe Google Pixel Watch 3. Dat is althans het bericht waarover 9to5Google schrijft op basis van ingewijden. Later dit jaar moet de nieuwe Pixel Watch aangekondigd worden, vermoedelijk samen met de Pixel 9-modellen. Die verwachten we pas rond de herfst.

De grootte van draagbare apparaten om de pols is een belangrijk aandachtspunt voor gebruikers. Hoewel sommigen tevreden zijn met de Pixel Watch, vinden anderen hem te klein. In de context van wearables kunnen grotere horlogekasten vaak betere specificaties bieden, zoals een grotere batterij en meer ruimte voor sensoren. Een groter scherm op smartwatches kan ook een aanzienlijke upgrade betekenen voor de gebruikerservaring.

Het is niet bekend welke formaten Google op de Pixel Watch 3 wil aanbieden. Concurrerende modellen zijn al langer in meer formaten beschikbaar. Zo brengt Samsung de Galaxy Watch 6 uit in 40 millimeter en 44 millimeter. De Galaxy Watch 6 Classic is er in 43 en 47 millimeter. Bij Apple kan de Watch 9 gekocht worden in twee groottes; 41 en 45 millimeter.