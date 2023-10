Onderzoek: smartwatchbandjes zitten vol (schadelijke) bacteriën

Ben je in het bezit van een smartwatch, dan kan het zomaar zijn dat het bandje vol zit met bacteriën. Uit onderzoek komt naar voren dat op 9 van de 10 bandjes ziekteverwekkende bacteriën zitten.

Smartwatchbandjes vol bacteriën

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat smartwatchbandjes en fitnesstrackers vaak bacteriën bevatten die ziekten kunnen veroorzaken. Het onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de Florida Atlantic University, vond dat 85 procent van de polsbandjes Staphylococcus bacteriën bevatte, 60 procent Enterobacteriën en 30 procent Pseudomonas.

Deze bacteriën kunnen onder de juiste omstandigheden infecties veroorzaken, zoals abcessen, een longontsteking of salmonella. Ze kunnen ook een bedreiging vormen voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. De onderzoekers ontdekten dat plastic, stoffen en rubberen bandjes de meeste bacteriën bevatten. Metalen bandjes waren daarentegen vrijwel bacterievrij.

“Plastic en rubberen polsbandjes kunnen een ideale omgeving bieden aan bacteriën om te groeien”, zegt wetenschapper Nwadiuto Esiobu van de Florida Atlantic University. “Deze poreuze en statische oppervlakken hebben namelijk de neiging om bacteriën aan te trekken.”

Het onderzoek toont aan dat de meeste mensen hun smartwatchbandje niet regelmatig schoonmaken. “De hoeveelheid en verscheidenheid aan bacteriën die we op de polsbandjes hebben aangetroffen, laten zien dat het nodig is om deze oppervlakken regelmatig te poetsen”, zegt Esiobu.

De onderzoekers testten ook een paar schoonmaakmiddelen om te zien welke het meest effectief was. In 99,9 procent van de gevallen doodde een desinfecterende spray de schadelijke bacteriën binnen 30 seconden op de verschillende materialen. Minder daadkrachtig was appelciderazijn. Deze manier had meer tijd nodig om de bacteriën op de verschillende oppervlakten te doden.

Met het onderzoek hopen de onderzoekers dat het bewustzijn vergroot wordt voor de noodzaak van het schoonmaken van het bandje van de smartwatch en fitnesstracker. Ditzelfde geldt overigens ook voor andere producten zoals oordopjes of smartphones, die ook onder de bacteriën (kunnen) zitten. Wil je tips over hoe je bijvoorbeeld je smartphone het beste schoon kunt maken en houden? Lees dan ons artikel met tips om je smartphone schoon te maken.

Tips voor het schoonmaken van je smartwatchbandje