Garmin Venu 3 smartwatches uitgebracht: veel verbeteringen en rolstoelmodus

Garmin heeft een gigantisch portfolio aan smartwatches. Nu is er de Venu 3, waarbij je kunt kiezen uit de Garmin Venu 3 en de Venu 3S. De smartwatches krijgen een betere accuduur en een interessante rolstoelmodus.

Garmin Venu 3

Wanneer je op zoek bent naar een smartwatch kun je bij verschillende merken terecht. Onlangs kwam Samsung met de Galaxy Watch 6. DroidApp publiceerde onlangs de Galaxy Watch 6 review hiervan. Garmin is echter een andere fabrikant die veel keuze biedt aan smartwatches. Daar komen nu twee modellen bij. We maken vandaag kennis met de Garmin Venu 3 en de Venu 3S.

Allereerst de verschillen tussen de 3 en de 3S. Dit zit hem namelijk in het formaat. De Venu 3S is voorzien van een 1,2 inch AMOLED-scherm, dat een resolutie biedt van 390 x 390 pixels. Met de batterij moet je het 10 dagen uit kunnen houden. De Venu 3 biedt een 1,4 inch AMOLED-scherm, waarbij het een resolutie biedt van 454 x 454 pixels. Volgens Garmin kan de Garmin Venu 3 het 14 dagen op een acculading uithouden. Met de horloges kun je ook bellen dankzij de speaker en microfoon in het horloge.

Rolstoelmodus

Eén van de nieuwe features op het horloge is de rolstoelmodus. Hiermee kunnen rolstoelgebruikers worden in plaats van de stappen, de pushes gemeten die je doet in je rolstoel. Daarbij krijg je verschillende push- en handbike-activiteiten, trainingen en meer specifieke uitdagingen.

Andere mogelijkheden

Daarnaast zijn er verbeteringen voor het bijhouden van je slaap. Bij het wakker worden krijg je een ochtendrapport, zoals we dat kennen van andere Garmin-horloges. Hierin vind je bijvoorbeeld ook je slaapscore. Ook krijg je gepersonaliseerde slaapcoaching die aangeeft hoeveel slaap je nodig hebt. Ook andere belangrijke statistieken krijg je te zien, zoals je HRV-status en meer. Ook je dutjes worden bijgehouden met het horloge.

Andere mogelijkheden op de Venu 3-modellen is onder andere het bekijken het van foto’s die in notificaties opduiken. Tot nu toe was het enkel mogelijk de tekst te zien. Verder kun je kiezen uit verschillende lettergroottes, is er een verbeterde Body Battery, meer gezondheidsstatistieken en is er een vernieuwde meditatiefunctie.

De horloges kosten rond de 500 euro. Je kunt ze direct aanschaffen bij Bol.com en Coolblue. Er is keuze uit de kleuren wit, grijs, zwart, roze en enkele andere kleuren.