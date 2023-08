Garmin komt mogelijk met eigen audioproducten na overname JL Audio

De kans wordt mogelijk geacht dat Garmin met eigen audio-accessoires komt, nadat het bedrijf JL Audio overgenomen heeft. De twee fabrikanten benaderen tot nu toe elk een eigen segment.

Garmin neemt JL Audio over

Garmin heeft JL Audio overgenomen. JL Audio is een Amerikaans bedrijf dat audioproducten voor auto’s, boten en thuisgebruik maakt. Garmin is op haar beurt een bedrijf dat navigatieapparatuur en sporthorloges maakt. De overname van JL Audio is een strategische zet van Garmin om zijn marktpositie in de audio-industrie te versterken.

JL Audio is een bekend merk in de audio-industrie. Het bedrijf heeft een goede reputatie voor het maken van hoogwaardige audioproducten. Garmin kan de kennis en ervaring van JL Audio gebruiken om zijn eigen audioproducten te verbeteren.

De overname van JL Audio is ook een manier voor Garmin om zijn marktaandeel in de audio-industrie te vergroten. Garmin is een grote speler in de navigatie-industrie, maar het bedrijf heeft een kleinere marktaandeel in de audio-industrie. De overname van JL Audio geeft Garmin toegang tot een nieuwe markt en nieuwe klanten.

Het is nog te vroeg om te zeggen wat het effect van de overname van JL Audio zal zijn door Garmin.

