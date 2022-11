Health Sync app: synchroniseer je sportprestaties tussen alle diensten

Wil je dat je Strava-rondjes automatisch in Google Fit komen, of Samsung Health koppelen met een andere dienst? De handige app Health Sync maakt dit allemaal mogelijk, een erg handige app.

Health Sync

Vandaag de dag houden we graag onze sportprestaties bij. Of je nu van hardlopen houdt, of liever er met de racefiets op uit gaat, alles kan gemonitord worden. Of kies je liever voor een potje voetbal, tennis of zwemmen? Er zijn tal van apps waarmee je je activiteiten bij kunt houden. Maar misschien gebruik je wel graag (of noodgedwongen) meerdere diensten hiervoor. Hoe handig is het dan als al deze gegevens gebundeld worden in één app die jij wilt?

Health Sync maakt dit mogelijk. Je koppelt verschillende diensten, stelt deze in zoals je wilt en de rest gaat automatisch. Ik heb bijvoorbeeld Garmin Connect ingesteld dat de gemeten prestaties hiervan doorgestuurd worden naar Google Fit. De app kan overweg met veel verschillende diensten. Denk aan Samsung Health, Fitbit, Garmin, Google Fit, Polar, Huawei Health, Runalyze, Strava, Under Armour en meer. Daarnaast kunnen activiteitsgegevens als gegevensbestand gesynchroniseerd worden met Google Drive.

De app van Nederlandse makelij laat je zelf kiezen welke gegevens gedeeld moeten worden met de andere dienst. Denk hierbij aan de stappen, activiteiten, je slaap, hartslag, gewicht, bloeddruk, bloedsuiker, zuurstofverzadiging, voeding en waterinname. Niet alle acties kunnen met alle diensten gesynchroniseerd worden, vanwege restricties aan bepaalde platformen.

Alles gebeurt op de achtergrond, dus eenmaal ingesteld, heb je er eigenlijk geen omkijken meer naar. Eventueel kun je instellen dat je een notificatie ontvangt als de dienst synchroniseert. Health Sync laat je een week gratis de app gebruiken. Daarna kun je met een eenmalige in-app aankoop levenslang de app gebruiken.

Downloaden

Heb je een Huawei smartphone, dan kun je Health Sync ook installeren uit de Huawei AppGallery. Android-gebruikers kunnen de app via onderstaande button downloaden uit de Google Play Store.