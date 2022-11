Google brengt Health Connect-app uit om sportdata te synchroniseren

Google heeft een nieuwe applicatie uitgebracht voor Android. Met Google Health Connect kun je sportdata met je fitnessgegevens synchroniseren tussen verschillende diensten. Bijvoorbeeld tussen Google Fit en Samsung Health.

Google Health Connect

In de Google Play Store is een nieuwe applicatie uitgebracht door Google. Een app die voor de fitness- en sportliefhebbers goed van pas kan komen. Het doel van de app is om de gegevens die de ene app verzamelt en vastlegt, te synchroniseren met een andere dienst die je gebruikt. Dit kan erg handig zijn. Denk maar aan je stappenteller op je Samsung smartwatch of Fitbit. De gegevens kunnen dan niet verzameld worden met de rest in Google Fit.

Met de Google Health Connect moet dit wel mogelijk worden. Gegevens kunnen tussen de verschillende diensten die de ondersteuning bieden, uitgewisseld worden. Uiteraard kun je zelf kiezen welke diensten je wilt gebruiken en welke met elkaar synchroniseren. Op dit moment gaat het om een bètaversie die voor iedereen beschikbaar is. Jammer voor veel fietsers en hardlopers is dat er (nog?) geen ondersteuning is voor Strava, een veelgebruikte app in de sportwereld.

Google laat weten dat de volgende diensten werken met Health Connect;

Fitbit

Samsung Health

Google Fit

MyFitnessPal

Oura

WW / WeightWatchers

Menstruatiekalender Flo

Lifesum

Outdooractive

Proov Insight

De verwachting is dat het aantal diensten in de toekomst uitgebreid wordt. Wanneer een app gekoppeld is, bepaal je zelf welke gegevens uitgewisseld mogen worden.