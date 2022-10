Google verplicht Google-account voor Fitbit-gebruikers

Fitbit-gebruikers zullen over een tijdje verplicht moeten inloggen met een Google-account. Dit nieuws is bevestigd door Fitbit zelf. De ondersteuning voor Fitbit-accounts wordt gestopt.

Fitbit-accounts gaan over naar Google

Vanaf 2023 gaat Fitbit ondersteuning bieden voor het inloggen met je Google-account. Dit blijkt uit nieuwe informatie die door Fitbit is gedeeld. De huidige Fitbit-accounts zullen tot ’ten minste het begin van 2025′ ondersteund worden, daarna zal iedereen in moeten loggen met een Google-account, zo stelt Fitbit. Voor toekomstige nieuw uitgebrachte apparaten van Fitbit en toekomstige functies kan al wel eerder gevraagd worden om in te loggen met een Google-account. Google zal de gezondheidsdata van Fitbit-gebruikers niet gebruiken voor advertenties, zo stelt het bedrijf.

Enige tijd geleden werd Fitbit overgenomen door Google. Begin vorig jaar is deze overname afgerond door beide partijen. Het ecosysteem van Fitbit en Google zullen steeds verder naar elkaar toe groeien, zo is duidelijk. Zo gaan al langere tijd berichten rond dat Google haar nieuwe Pixel Watch zal gaan voorzien van Fitbit-integratie. Dit heeft als voordeel dat je de verschillende Fitbit-tools op de nieuwe smartwatch van Google kunt gebruiken.