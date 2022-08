Fitbit komt met Inspire 3, Versa 4 en Sense 2 fitness-trackers; met Google-apps

Fitbit heeft drie nieuwe fitness-trackers aangekondigd. Het gaat om de Fitbit Inspire 3, de Versa 4 en de Sense 2. Die twee laatste zijn voorzien van Google-apps, zoals Google Maps en Google Wallet.

Fitness-trackers van Fitbit

Het smartwatch en fitness-tracker portfolio van Fitbit is uitgebreid met drie nieuwe modellen. In de komende maanden kunnen we de Fitbit Inspire 2, de Versa 4 en de Sense 2 in de winkels verwachten. Voor het eerst zien we bij de Inspire 3 een kleurenscherm met Always On-functionaliteit. Volgens het merk worden activiteiten 24 uur per dag bijgehouden, samen met het meten van de afgelegde stappen, de verbrande calorieën, de hartslag, slaap, stress en meer. De functies van de Inspire 3 komen los van het scherm veel overeen met die van de voorganger.

Fitbit Sense 2 en Versa 4

Interessant zijn de Fitbit Sense 2 en Fitbit Versa 4. Deze twee modellen worden geleverd met Google-apps. Fitbit blijft vasthouden aan het eigen Fitbit OS en kiest er niet voor de smartwatches te voorzien van Wear OS. Wel is er ondersteuning voor Google Wallet voor contactloze betalingen en kun je gebruik maken van Google Maps voor navigatie. Net als bij Wear OS kun je dankzij Fast Pair snel de smartwatch koppelen met je smartphone en zijn er aanpasbare tegels die in één oogopslag getoond worden.

Zowel de Fitbit Sense 2 als de Fitbit Versa 4 zijn voorzien van een fysieke hardware-knop. Bij de Fitbit Sense 2 spreekt de fabrikant over een verbeterde Body Response-stresssensor. Hiermee wordt de elektrische activiteit in de huid gemeten, en zo moet het volgens de fabrikant mogelijk zijn om een idee te krijgen van het stressniveau en zo eventueel bepaalde ontspan-acties of meditatie voor te stellen. Deze sensor meet de hele tijd, in tegenstelling tot de eerdere vergelijkbare sensor in de eerdere Sense.

De Fitbit Versa 4 is vooral een wat meer uitgeklede en goedkopere versie van de Sense 2. Het kan activiteiten meten, je slaap bijhouden en je hartslag meten, maar mist de mogelijkheid om je stressniveau te monitoren.

Fitbit brengt in september de Inspire 3 uit voor 99,95 euro. De Fitbit Versa 4 gaat 229,95 euro kosten, de Fitbit Sense 2 299,95 euro. Die twee modellen komen in het najaar op de markt.