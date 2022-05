Google Fit en Fitbit statistieken vanaf nu op te vragen via Google Assistent

Google Fit en Fitbit zijn allebei twee populaire platformen voor het beheren van je gezondheidsprestaties. Je wandeling, het aantal stappen en ga zo maar door. Alles kan er verzameld worden. Vanaf nu kun je de twee diensten koppelen aan de Google Assistent.

Google Fit en Fitbit via Google Assistent

De Google Assistent is uitgebreid met een handige verbetering. Vooraan kun je de assistent om hulp vragen rondom je gezondheidsgegevens. Het gaat om de statistieken die worden verzameld door Google Fit en door Fitbit. De gegevens kun je vanaf nu opvragen met een spraakcommando via de Google Assistent. Je kunt bijvoorbeeld vragen hoeveel stappen je vandaag of vorige week hebt gezet. Daarnaast is het mogelijk om de hartslag van vandaag op te vragen. Bij Fitbit krijg je hierbij ook de trainingszones te zien, zoals piek- cardio en het aantal minuten dat je aan vetverbranding deed. Een andere vraag die je via de Google Assistent kunt stellen, is hoeveel calorieën je hebt verbrand en wat de afgelegde afstand is. Eventuele slaapgegevens kunnen ook opgevraagd worden op deze manier.

De vragen die je kunt stellen zijn bijvoorbeeld;

Hoeveel stappen heb ik vandaag gezet?

Wat is mijn hartslag?

Hoeveel calorieën heb ik verbrand?

De antwoorden die je krijgt van de Google Assistent is in de vorm van kaarten. Deze tonen van welk platform de gegevens afkomstig zijn, en wanneer deze voor het laatst zijn gesynchroniseerd. De informatie wordt niet standaard na het stellen van de vraag getoond. Je dient dit nog wel zelf te activeren bij de instellingen in de Google Home app. Hiervoor volg je onderstaande stappen.

Ga naar de Google Home app en tik op je profielfoto. Vervolgens kies je voor ‘Instellingen voor de Assistent’. Scrol helemaal naar beneden en selecteer ‘Wellness’. Hier kies je voor Activiteit en kun je Google Fit en/of Fitbit koppelen. Mogelijk wordt het in de toekomst mogelijk de informatie via een slim display, zoals de Nest Hub, op te vragen.