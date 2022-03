Fitbit roept 1,7 miljoen smartwatches terug: meldingen van brandgevaar

Wereldwijd worden er door Fitbit 1,7 miljoen smartwatches teruggeroepen. De smartwatches zouden spontaan in de brand vliegen door oververhitting van de batterij. Er zijn al bijna 200 mensen gewond geraakt, zo blijkt uit berichten.

Terugroepactie van Fitbit

Smartwatches zijn er in vele soorten en maten. Een bekende fabrikant van smartwatches is Fitbit. De fabrikant komt echter nu negatief in het nieuws met de smartwatches. Van de Fitbit Ionic, welke tussen 2017 en 2021 verkocht werd, zijn er 1,7 miljoen verkocht en deze worden allemaal teruggeroepen, zo meldt de fabrikant.

De oorzaak van de terugroepactie is brandgevaar. De batterij in het horloge kan oververhit raken. Er zouden al 174 meldingen binnen zijn gekomen bij de fabrikant. Bij tenminste 118 gebruikers heeft de oververhitting geleid tot brandwonden. Bij twee ging het zelfs om derdegraads brandwonden, bij vier van de melders om tweedegraads brandwonden.

Fitbit meldt dat de kopers van de Fitbit Ionic het horloge terug kunnen sturen naar de fabrikant. Het geld wordt teruggestort, en daarbij wordt een kortingsbon van 40 procent gegeven, voor een toekomstige aankoop. Degenen die in het bezit zijn van de Fitbit Ionic, kunnen zich hier aanmelden voor de terugroepactie. Het is overigens niet de eerste keer dat Fitbit negatief in het nieuws komt met een terugroepactie. In 2014 werden een miljoen Force-modellen teruggeroepen vanwege allergische reacties zoals huidirritatie en blaren.