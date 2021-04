Fitbit Luxe aangekondigd en is stijlvolle fitnesstracker

Fitbit is een bekende naam in de fitnesstrackers. Nu is er een nieuw model welke naar Nederland komt; de Fitbit Luxe.

Fitbit Luxe

Een fitnesstracker hoeft er echt niet oubollig uit te zien, zo moeten ze bij de ontwikkeling van de Fitbit Luxe hebben gedacht. Het apparaat is de dunste fitnesstracker van Fitbit tot nu toe, heeft geen fysieke knoppen en beschikt over een AMOLED-scherm.

Standaard wordt de Fitbit Luxe geleverd met een siliconen bandje, zoals vele smartwatches. Echter zit de naam ‘luxe’ ook in het bandje. Indien gewenst kun je voor de fitnesstracker ook kiezen voor een bandje van Horween-leer, een meshbandje van roestvaststaal of een Parker-schakelarmband.

De Fitbit Luxe kan gebruikt worden voor het bijhouden van 20 soorten trainingen en moet de accu het vijf dagen uithouden. Het AMOLED-scherm heeft een grootte van 0,76 inch en is langwerpig. Je kunt ook je stressniveau meten en meldingen krijgen van notificaties en oproepen. Ook het bijhouden van je slaap is geen probleem met de watch. Je krijgt ook 6 maanden gratis Fitbit Premium voor nog uitgebreider inzicht in je gezondheid.

De Fitbit Luxe wordt eind mei verwacht en kost je 149,95 euro. Bestellen kan bij Coolblue.