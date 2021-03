Fitbit Ace 3 aangekondigd: nieuwe fitnesstracker speciaal voor kinderen

Fitbit is een bekende naam op het gebied van horloges waarmee je je activiteiten kunt bijhouden. Nu is er de derde generatie Ace, speciaal voor kinderen. De Fitbit Ace 3 kun je vanaf nu in Nederland kopen.

Fitbit Ace 3 in Nederland

De Fitbit Ace 3 is aangekondigd. Deze nieuwe activity-tracker is speciaal bedoeld voor kinderen van zes jaar en ouder. Het heeft als doel om samen met het gezin gezonde gewoontes te ontwikkelen, zo stelt de fabrikant. De Fitbit Ace 3 is voorzien van een waterdicht design en een batterijduur tot acht dagen. Daarbij is het horloge helemaal toegespitst op kinderen met geanimeerde wijzerplaten en accessoires. Fitbit heeft de Ace 3 voorzien van vele verschillende wijzerplaten, waaronder die van de Minions. Ook zijn er horlogebandjes van Despicable Blue en Mischief Black.

Door het coronavirus kan het bewegen er zomaar bij in schieten en zitten kinderen vaker achter een scherm. De Fitbit Ace 3 moet kinderen weer motiveren om te gaan bewegen. Met de tracker kun je de dagelijkse 60 actieve minuten behalen en bijvoorbeeld herinneringen instellen om minstens 250 stappen per uur te lopen. Verder kan de Ace 3 gebruikt worden om de slaap mee bij te houden, bedtijdherinneringen in te stellen en andere functies te gebruiken. Via de Fitbit app kunnen kinderen in contact blijven met vrienden en familie en ook kunnen er vriendschappelijke competities aangegaan worden. Ook het verdienen van trofeeën behoort tot de mogelijkheden.

De Fitbit Ace 3 is vanaf 15 maart te koop in Nederland. Je kunt hem nu alvast bestellen bij Coolblue en Bol.com.