Kinderopvangtoeslag-app van Belastingdienst uitgebracht voor smartphone

De Belastingdienst heeft een nieuwe applicatie uitgebracht in de Google Play Store (en App Store). Het gaat om de Kinderopvangtoeslag app. Met deze applicatie kan de toeslag gemakkelijk bijgehouden worden.

Kinderopvangtoeslag app

We werden door een lezer geattendeerd op een nieuwe applicatie van de Belastingdienst. Degenen die kinderopvangtoeslag ontvangen, kunnen met de nieuwe Kinderopvangtoeslag app aan de slag. Je kunt via deze applicatie direct je toeslagen bekijken en ook wijzigen. Wanneer er iets verandert, kan dat direct via de applicatie doorgegeven worden. Hierbij gaat het om veranderingen in opvanguren, de stop van een opvang of een nieuwe opvang voor bijvoorbeeld een broertje of zusje of een ander inkomen.

Wanneer de gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, geeft de app een notificatie. Hierbij wordt gevraagd om de gegevens aan te passen. Hiermee moet voorkomen worden dat er kinderopvangtoeslag terugbetaald moet worden op een later moment. De eerste keer dat de Kinderopvangtoeslag app gebruikt wordt, dient ingelogd te worden met DigiD. Het is niet mogelijk om de toeslag via de app aan te vragen. Dit moet gedaan worden via ‘Mijn toeslagen’.

De Kinderopvangtoeslag app van de Belastingdienst kan gedownload worden voor Android uit de Google Play Store via onderstaande button.