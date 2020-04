Opgepast: sms’jes gaan rond over openstaande schuld bij Belastingdienst

Er gaat een misleidende phishing-sms rond die zogenaamd van de Belastingdienst afkomstig zou zijn. Daarin wordt geopperd dat er een openstaande schuld is, en dat de gerechtsdeurwaarder over zal gaan tot conservatoir beslag.

SMS van Belastingdienst

Bij verschillende mensen is een SMS-bericht binnengekomen die zogenaamd van de Belastingdienst afkomstig zou zijn. Als je niet beter zou weten, lijkt dit sms’je inderdaad afkomstig van de Belastingdienst. Er wordt gesteld dat er sprake is van een openstaande schuld die nog niet ingelost is. Daarbij is een kenmerk genoteerd en staat in de sms ook de hoogte van het bedrag.

Opvallend is dat er ook gedreigd wordt met een gerechtsdeurwaarder die zou overgaan tot conservatoir beslag. De datum verschilt per sms-bericht, maar bij ons stond deze op 11 april 2020. Waar het in deze phishing-sms om gaat is de link. Er wordt namelijk gezegd dat het gehele bedrag direct overgemaakt moet worden. De betaling zou verlopen via iDeal. Echter is aan de link te zien dat het hier gaat om phishing. Allereerst gaat het om een URL-verkorter, in dit geval Bit.ly, waarbij achter de schuine streep Belastingsdienst staat. Dit is met een ‘S’ teveel en is de ‘i’ in Belastingdienst vervangen door een kleine ‘L’. Dit websiteadres linkt naar een vervalsde website om zo betaalgegevens te ontfutselen.

Daarbij is het opvallend dat er (in ons geval) gesms’t wordt vanaf het nummer 0627082137. De Belastingdienst zal nooit per SMS dergelijke mededelingen doen, en al helemaal niet met een 06-nummer. Het is goed om de link in het bericht te verwijderen en de contactpersoon aan de zwarte lijst toe te voegen. Maak ook melding bij je provider, en wanneer je toch op de link geklikt hebt, bij de politie vanwege phishing.

Bij ons was het SMS-bericht als volgt;

[ Belastingdienst ]: Uw openstaande schuld van EUR 461,23 met kenmerk: SL827466 is na meerdere herinneringen niet voldaan. Op 11 April 2020 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag. U dient direct het gehele bedrag te betalen via IDEAL: *malafide link*.

Trap niet in deze scam en waarschuw je vrienden door dit bericht te delen. Dit kun je doen via de social media-knoppen onder dit bericht.