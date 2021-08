Fitbit Charge 5: nieuwe complete smartwatch voor je gezondheid

Fitbit is een bekende speler op het gebied van smartwatches en fitness-trackers. Nu heeft de fabrikant een nieuwe, kleinere smartwatch aangekondigd met de naam Fitbit Charge 5.

Fitbit Charge 5

De Charge-serie van Fitbit gaat alweer een tijdje mee. Met ieder model zien we de mogelijkheden verder toenemen en inmiddels is het tijd voor de Fitbit Charge 5, welke ook weer van verschillende verbeteringen en vernieuwingen is voorzien. Wat heeft de Fitbit Charge 5 te bieden? In ieder geval een kleurenscherm en nog meer sensoren voor de beste tracking-eigenschappen.

De Fitbit Charge 5 is een stuk dunner (10 procent om precies te zijn), en hierdoor moet hij nog prettiger om de pols zitten. Het apparaat heeft een verticaal AMOLED-scherm, waarbij je dankzij het always-on-display direct inzicht krijgt in de tijd, de datum en bijvoorbeeld je stappenteller en je hartslag. De Charge 5 is voorzien van Fitbit Pay, GPS, synchronisatie van meldingen van je Android-toestel, 20 watch faces en tal van sensoren. Het meten van je stress, slaap, SpO2 bloedzuurstof en temperatuur moet allemaal mogelijk zijn met de Fitbit. Ook kan de Charge 5 automatisch een sport herkennen voor een workout en kun je zelf kiezen uit 20 trainingsmodi. Met een volle accu moet de Fitbit Charge 5 het 7 dagen uithouden, zo belooft de fabrikant.

Middels het Fitbit Premium-abonnement kun je nog meer uit de fitness-tracker halen. Je kunt bijvoorbeeld suggesties krijgen voor het herstellen van het sporten, of juist je schoenen aan te trekken en er voor te gaan.

Fitbit brengt de Fitbit Charge 5 in oktober uit voor een bedrag van 179,95 euro. Voor dat geld krijgen zowel nieuwe als bestaande Fitbit-gebruikers zes maanden gratis het Premium-abonnement. Je kunt hem bestellen bij Coolblue en Bol.com.