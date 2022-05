Samsung begint uitrol Google Assistent voor Galaxy Watch 4

De Samsung Galaxy Watch 4 is een uitgebreide smartwatch vol mogelijkheden, maar ondersteuning voor de Google Assistent was er niet. Dat gaat veranderen. Samsung heeft bekend gemaakt dat de uitrol voor de Assistent start.

Galaxy Watch 4 met Google Assistent

De Google Assistent is een bekende spraakassistent die je al kent van je smartphone en andere apparaten. De Samsung Galaxy Watch 4 is weliswaar uitgerust met Wear OS, ondersteuning voor de Google Assistent was er niet; alleen Bixby en deze is lang niet altijd even nuttig. Onlangs dook het nieuws al op dat ‘van de zomer‘ de update met Google Assistent beschikbaar zou komen, en nu is deze definitief aangekondigd door Samsung.

Bixby blijft overigens actief en komt beschikbaar naast de Google Assistent. Vanaf vandaag wordt de Google Assistent uitgerold, al kan het even duren totdat deze voor elke gebruiker beschikbaar komt. Overigens is het nog onduidelijk of we het ook in Nederland kunnen gebruiken. Samsung meldt dat in eerste instantie de functie naar tien markten wordt uitgerold; Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Australië, Japan, Korea en Taiwan. Dit betekent dat Nederland en België hier bijvoorbeeld al niet bij horen, helaas.