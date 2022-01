Google Pay vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy Watch 4

Samsung heeft bekend gemaakt dat vanaf vandaag de Galaxy Watch 4 ondersteuning krijgt voor Google Pay. Google Pay is de betaaldienst van Google en werkt daarmee nu zowel op de Galaxy Watch 4 en de Watch 4 Classic. Je kunt direct betalen vanaf je pols.

Samsung Galaxy Watch 4 met Google Pay

De nieuwste smartwatches van Google, de Watch 4-serie, zijn vanaf nu geschikt gemaakt voor Google Pay, de betaaldienst van Google. Dit betekent dat je voortaan kunt betalen vanaf je pols. De ondersteuning is er voor alle modellen in de Watch 4-serie, dus zowel de Samsung Galaxy Watch 4 als de Watch 4 Classic. De optie is mogelijk doordat Samsung bij deze serie niet meer gebruik maakt van een eigen besturingssysteem, maar Wear OS van Google.

Goed om te weten is dat echter het nog niet met elke bank mogelijk is om Google Pay te gebruiken. Op dit moment kan dat voor klanten met ABN Amro, Bunq, N26, Revolut, Curve, Monese, Viva en Wise. Klanten van bijvoorbeeld ING en Rabobank dienen hun eigen app te gebruiken, maar deze biedt geen ondersteuning voor de smartwatch, helaas. Om contactloos te betalen met de smartwatch dient NFC op het horloge ingeschakeld te zijn.