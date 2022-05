Samsung Galaxy Watch 4 krijgt deze zomer Google Assistent

De Google Assistent is een handige toevoeging in Android, maar ook op andere producten is de assistent je van dienst. De Samsung Galaxy Watch 4 zal ook de ondersteuning krijgen voor de Google Assistent, zo wordt duidelijk.

Google Assistent naar Watch 4

De Samsung Galaxy Watch 4 is een erg prettige smartwatch, welke we eerder uitgebreid hebben besproken in de Samsung Galaxy Watch 4 review. De smartwatch is wel echt smart, want je kunt er allemaal kanten mee op, maar de ondersteuning voor de Google Assistent mag nog wel wat verbeterd worden. En dat gaat ook gebeuren, zo heeft Samsung bekend gemaakt.

Als alternatief voor praten met Bixby, de eigen assistent van Samsung, wordt de mogelijkheid toegevoegd om te praten met de Google Assistent. Hiermee moet het bijvoorbeeld mogelijk worden om de slimme apparaten die met Google Home in verbinding staan, te bedienen. Ook andere spraakopdrachten worden mogelijk met de ondersteuning hiervoor. Een stuk handiger dan Bixby, want de eigen assistent van Samsung werkt bijvoorbeeld al niet met de Nederlandse taal.

Samsung geeft verder aan dat het werk wil maken van het verbeteren van de software voor de smartwatch. Het moet via meer apps mogelijk worden om te werken met spraakopdrachten en ook op het gebied van gezondheid moeten verbeteringen beschikbaar komen. De Google Assistent voor de Galaxy Watch 4 moet deze zomer beschikbaar komen.