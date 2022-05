Google Pixel Watch getoond tijdens Google I/O; ook nieuwe tablet onderweg

Google heeft de Pixel Watch aangekondigd. Het merk presenteert hierbij haar eerste smartwatch ooit. De Pixel Watch zal later dit jaar verkrijgbaar worden, en daarnaast deelt Google nieuws over een ander nieuw product.

Google Pixel Watch

De Google Pixel Watch is officieel. De smartwatch moet een integratie krijgen met Fitbit, waarbij je dus op alle mogelijke manieren je gezondheid kunt monitoren. Uiteraard hoort hier ook het meten van je slaap bij. Dankzij de nieuwe Google Home app kun je via je smartwatch direct de thermostaat aanpassen of de verlichting regelen. Ook het ontvangen van instructies voor Google Maps behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

In de komende tijd zal meer informatie gedeeld worden over de Pixel Watch.

Tablet van Google

Er komt een nieuwe tablet aan van Google. In de Nexus-lijn verschenen al meerdere tablets. In 2023 komt Google met haar nieuwe Pixel-tablet, die volgens het bedrijf nu al ontwikkeld wordt. Normaliter worden producten pas aangekondigd als ze klaar zijn, zo stelt Google, maar dit was té gaaf om niet te delen. Hierbij zal Google de tablet uitrusten met een eigen Tensor chipset. Later zal meer informatie volgen.