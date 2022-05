Google onthult Pixel 7 en Pixel 7 Pro: dit zijn ze

Google heeft twee nieuwe smartphones getoond, waarover we later dit jaar meer informatie krijgen. Het zijn de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Daarbij deelt het bedrijf de Google Buds Pro, de nieuwste headset van de fabrikant.

Pixel 7

Waar vandaag al de nieuwe Pixel 6a aangekondigd werd door Google, zullen we later dit jaar de nieuwe Pixel 7 gaan zien. Google maakt de leakers gelijk werkloos, want het bedrijf deelt direct al vrolijk uitgebreide renders en foto’s van de nieuwe telefoon. De fabrikant zal niet alleen de Pixel 7 uitbrengen, ook de Pixel 7 Pro staat klaar. Technische details zijn niet gedeeld, maar wel zien we dat bij het design verder is geborduurd op het ontwerp van de Pixel 6-serie, met het gebruik van meer metalen.

De nieuwe Pixel 7 komt uit in de kleuren Obsidian, Snow en Lemongrass. Voor de Pixel 7 Pro kunnen we de kleuren Obsidian, Snow en Hazel verwachten.