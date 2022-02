Google Pixel 7 op nieuwe renders te zien

De Pixel 6 krijgt een opvolger, dat is misschien niet een hele grote verrassing, wel dat we nu al beelden zien van de mogelijke opvolger. De Pixel 7 van Google is te zien op renders, die gemaakt zijn door twee leakers. Het design komt enigszins overeen met dat van de Pixel 6.

Pixel 7 in renders

Van twee verschillende leakers is beeldmateriaal binnengekomen van de nieuwe Google Pixel 7. De nieuwe high-end telefoon van Google wordt voorzien van een vergelijkbaar design als de huidige Pixel 6. Dit betekent dat er aan de achterkant van de smartphone een dikkere strip geplaatst zal zijn waarin de cameramodule is geplaatst. Deze zal overigens net wat anders van vorm zijn dan bij het huidige model.

Google zou de Pixel 7 een scherm willen geven met een grootte tussen de 6,2 en 6,4 inch. De afmetingen zouden uitkomen op 155,6 x 73,1 x 8,7 millimeter en ook zal er een nieuwe eigen Tensor chipset geplaatst worden. De telefoon krijgt achterop een dubbele camera, terwijl het aan de voorkant blijft bij een enkele. Veel meer informatie is er nu -nog- niet bekend over de smartphone. Wel zou Google van plan zijn om later dit jaar de nieuwe Pixel 7 te presenteren, samen met de Pixel 7 Pro. In eerdere gevallen was dit meestal rond de herfst.