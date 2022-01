‘Google komt met Pixel Notepad als vouwbaar toestel’

Volgens de nieuwste berichten kunnen we op termijn een vouwbare smartphone van Google verwachten. Het nieuwe model zou de naam Pixel Notepad krijgen en gaan draaien op het aangepaste Android 12L.

Pixel Notepad op komst?

Google lijkt definitief met een vouwbare smartphone te komen, zo melden onder andere de collega’s van 9to5Google. Hierbij zijn twee namen opgedoken; Pixel Notepad en Pixel Logbook. Het vermoeden is dat Google voor de eerste naam kiest, al kunnen zaken altijd nog anders lopen. Google maakt Android steeds beter geschikt voor zogenaamde foldables. Zo wordt er getest met Android 12L, een aangepaste versie van Android, geoptimaliseerd voor toestellen die opgevouwen kunnen worden.

De nieuwe Pixel Notepad krijgt een vergelijkbaar design als de Galaxy Z Fold 3 van Samsung, welke dus als een boek geopend kan worden. Volgens de geruchten die nu opgedoken zijn, zou Google de prijs van het toestel dermate weten te drukken dat deze onder de prijs van de Z Fold 3 moet gaan zitten. De Samsung Galaxy Z Fold 3 kwam op de markt voor 1799 euro en kost vandaag de dag nog zo’n 1650 euro.

Wat de prijs wordt bij die van Google is niet bekend. Daarnaast ontbreekt informatie over wanneer we de nieuwe vouwbare Pixel kunnen verwachten en of hij überhaupt wel naar Europa/Nederland komt. Google wilde (vanzelfsprekend) niet reageren op de berichten.