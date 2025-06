Pixel Feature Drop juni 2025: dit zijn de nieuwe functies

Nieuwe functies werden toegevoegd met Android 16, maar voor de Pixel-toestellen staan nog meer nieuwe functies klaar. De Pixel Feature Drop juni 2025 staat klaar, vol nieuwe functies.

Pixel Feature Drop juni 2025

We schreven dinsdagavond over de definitieve release van Android 16. Voor de Pixel-toestellen worden de nieuwe functies van Android 16, samen met de Pixel Feature Drop van juni uitgerold. Deze bevat een reeks verbeteringen en nieuwe functies; die zetten we voor je op een rij.

VIP’s

Een opvallende vernieuwing is de introductie van Pixel VIP’s, een functie in de Contacten-app waarmee gebruikers belangrijke personen als ‘VIP’ kunnen aanduiden. De widget toont recente interacties, locaties (indien gedeeld), en herinneringen aan speciale momenten zoals verjaardagen. VIP’s kunnen bovendien het ‘Niet storen’-profiel negeren, zodat belangrijke meldingen altijd doorkomen. De gegevens hiervan blijven lokaal opgeslagen.

Gboard

Op het gebied van creativiteit introduceert Google generatieve stickers in Gboard, aangestuurd door Pixel Studio. Gebruikers kunnen middels tekstcommando’s gepersonaliseerde stickers maken, bijvoorbeeld op basis van emoties of zelfs foto’s uit de galerij. De achtergrond van de foto wordt hierbij weggegumd.

Meer nieuwe functies

Verschillende bestaande functies worden nu ook breder beschikbaar. Zo is Satelliet-SOS uitgebreid naar Australië, waarmee gebruikers zonder mobiele verbinding hulp kunnen inschakelen. Daarnaast biedt de Recorder-app nu AI-samenvattingen in het Frans en Duits, en komt de Clear Voice-functie, die achtergrondgeluid in opnames verwijdert, beschikbaar op de Pixel 8-serie.

De Camera-app krijgt een educatieve toevoeging: gebruikers kunnen nu via een nieuw vraagtekenpictogram informatie en visuele uitleg bekijken over cameramodi. Deze hulpfunctie is ontworpen om gebruikers meer uit hun camera-instellingen te laten halen.

De update bevat ook nieuwe toegankelijkheidsopties. In de Vergrootglas-app is nu live zoeken mogelijk: gebruikers kunnen tekst typen om objecten of woorden op het scherm te vinden. Als er een match is, wordt deze visueel gemarkeerd en trilt de telefoon. Verder ondersteunt Android 16 nu LE-audio voor hoortoestellen op de Pixel 9 en nieuwer. Dit maakt het mogelijk om instellingen voor hoortoestellen direct op de telefoon aan te passen.

Tot slot zijn Expressive Captions nu beschikbaar in meer Engelstalige landen buiten de VS, zoals Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Deze ondertitels proberen nuance, emotie en nadruk in spraak vast te leggen, inclusief expressieve klanken en uitgerekte woorden.

In Google Foto’s verschijnen binnenkort nieuwe AI-gestuurde bewerkopties waarmee gebruikers foto’s sneller kunnen aanpassen met contextuele suggesties en directe toegang tot favoriete tools.

De Pixel Feature Drop van juni wordt vanaf nu uitgerold voor de Pixel-toestellen.