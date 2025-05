Live Updates: deze toffe Pixel-functie komt naar andere merken

Google heeft bekend gemaakt dat een fijne Pixel-functie ook beschikbaar zal komen voor andere Android-toestellen. Het gaat om de Live Updates functie die met Android 16 toegevoegd zal worden aan Android. Andere merken zullen deze functionaliteit nu gaan toevoegen aan hun software.

Live Updates in Android

Google heeft bevestigd dat een van de meest in het oog springende nieuwe functies van Android 16, Live Updates, later dit jaar beschikbaar wordt gesteld op toestellen van meerdere fabrikanten. Daarmee is de functie niet langer exclusief voorbehouden aan de eigen Pixel-lijn van het bedrijf.

Live Updates werd eerder dit jaar geïntroduceerd in de bètaversie van Android 16 en biedt gebruikers realtime informatie over lopende activiteiten, zoals de status van maaltijdbezorging, een rit met een taxi-app of de voortgang van een navigatie-instructie. In plaats van telkens een app te openen, toont Android de informatie direct op het vergrendelscherm of startscherm, waarbij ook interactieve acties beschikbaar zijn. Denk aan het bellen van een chauffeur of het geven van een fooi, zonder de app te hoeven openen.

Tijdens Google I/O lichtte Google toe hoe de functie werkt en benadrukte het de verschillen met vergelijkbare implementaties bij andere platforms. Zo biedt Android directe interactie met meldingen, in tegenstelling tot de passieve weergave op bijvoorbeeld iPhones.

De uitbreiding naar andere merken betekent dat gebruikers van onder andere toestellen van Samsung, OnePlus en Xiaomi straks ook gebruik kunnen maken van de functie. Elk merk kiest daarbij voor een eigen implementatie binnen hun Android-schil. Bij Samsung zal dit in de Now Bar gaan gebeuren, terwijl we bij OnePlus de functie terug zullen gaan zien in de Live Alerts bar.

Voorlopig is de toepassing van Live Updates beperkt tot apps in de categorieën bezorging, ritdelen en navigatie. Google geeft aan dat de ondersteuning mogelijk wordt uitgebreid in toekomstige versies, al is het hiervoor ook afhankelijk van ontwikkelaars. Later in 2026 moeten Live Updates ook beschikbaar komen in Wear OS.