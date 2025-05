Google gaat AI-tool Gemini integreren in Chrome-browser

AI komt in vele manieren terug in het dagelijks leven. Velen zijn bekend met ChatGPT of met Google’s eigen AI-tool Gemini. De nieuwe AI-assistent van Google komt nu naar de Chrome internetbrowser, zo heeft Google bekend gemaakt.

Gemini in Chrome

Google’s AI-platform Gemini komt naar de Chrome-browser. Google heeft aangekondigd dat gebruikers binnenkort rechtstreeks in hun browser met Gemini kunnen werken. De kracht van deze integratie zit in de directe interactie met de inhoud die je als gebruiker al bekijkt. In plaats van tussen applicaties te schakelen of tekst handmatig te kopiëren, kan Gemini je helpen binnen de context van geopende websites. Om een voorbeeld te geven; je leest een recept en je wilt hiervan een plantaardige variant maken, met bijvoorbeeld extra eiwitten? Dit kun je aangeven in Gemini, waarna de inhoud er op aangepast kan worden.

Een ander belangrijk aspect is dat Gemini meerdere tabbladen tegelijk kan verwerken. Je kan daarbij zelf bepalen welke tabbladen relevant zijn. Gemini kan je vragen beantwoordt met inzicht in de gecombineerde inhoud uit de verschillende tabbladen. Dit bespaart tijd en maakt het mogelijk om complexe informatie uit verschillende bronnen te bundelen, zonder handmatig te knippen en plakken.

Met Gemini Live breidt Google deze mogelijkheden nog verder uit. Deze functie maakt het mogelijk om via natuurlijke taal een gesprek te voeren over de geopende tabbladen, vergelijkbaar met hoe je met een persoon zou overleggen. Zo hoef je Gemini niet steeds nieuwe instructies te geven. In onderstaande video vind je extra informatie over Gemini in Chrome.