Einde verhaal voor Google Assistent: wordt vervangen door Gemini

Google stopt met de Google Assistent en gaat de functionaliteit overhevelen naar de AI-tool Gemini. Dit bericht is officieel bevestigd door Google zelf. De assistent-functie van Google verscheen in 2016.

Google Assistent stopt

Toen Google in 2016 de Google Assistent introduceerde, betekende dit een grote stap vooruit in spraakherkenning en natuurlijke taalverwerking. De assistent bood gebruikers een eenvoudige en intuïtieve manier om hulp te krijgen, zoals het beheren van taken, het instellen van herinneringen en het bedienen van slimme apparaten. Maar technologie blijft evolueren, en met de opkomst van generatieve AI zet Google nu een volgende stap: de introductie van Gemini als de nieuwe standaard voor digitale assistentie. Het bericht hierover wordt bevestigd door Google in een bericht.

De overgang naar Gemini betekent dat assistentie op meerdere apparaten verandert. Niet alleen smartphones en tablets worden geüpgraded, maar ook andere apparaten zoals koptelefoons, horloges en auto’s die gekoppeld zijn aan een telefoon. Daarnaast werkt Google aan een nieuwe AI-ervaring voor slimme apparaten in huis, zoals speakers, displays en televisies. Totdat deze overstap volledig is afgerond, blijft Google Assistent op deze apparaten voorlopig nog wel beschikbaar.

Maar Gemini gaat verder dan de functies van de Google Assistent. Met mogelijkheden zoals Gemini Live, dat natuurlijke gesprekken mogelijk maakt, en Deep Research, waarmee Gemini als een persoonlijke onderzoeksassistent kan fungeren, zet Google in op een veel breder inzetbare AI.