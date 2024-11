Google Maps krijgt verbeteringen met slimme Gemini suggesties en meer

Nieuwe functies worden voorbereid voor Google Maps. Onder andere op het gebied van AI krijgt de kaartendienst de nodige verbeteringen. De volgende reeks van verbeteringen worden nu aangekondigd. Wat brengt de komende update voor nieuws?

Nieuwe opties onderweg voor Google Maps

Met de inzet van AI heeft Google Maps al jaren nieuwe functies geïntroduceerd, zoals brandstofefficiënte routes en Immersive View. De recentste vernieuwingen worden aangedreven door de Gemini-modellen, waarmee Maps gebruikers helpt met meer complexe vragen en persoonlijke suggesties. Hierdoor kan Maps nu nog gerichter aanbevelingen doen voor activiteiten en locaties.

Zo kun je bijvoorbeeld aan Maps vragen wat je ’s avonds met vrienden kunt doen. Gemini stelt op basis van populaire beoordelingen en lokale trends een lijst met suggesties samen, zoals een bezoek aan bijvoorbeeld een plek met livemuziek. Handig, want zo hoef je zelf niets uit te zoeken. Ook biedt Maps nu samenvattingen van beoordelingen, zodat je snel kunt zien wat anderen waarderen aan een plek. Ben je bijvoorbeeld benieuwd of een restaurant een rustige sfeer heeft of buitenzitplaatsen biedt? Door dit simpelweg aan Maps te vragen, krijgt je in een handomdraai een passend antwoord.

Immersive View

Immersive View brengt een extra dimensie aan de kaarten-app. Met de nieuwe update komt deze functie, waarmee je plekken kunt bekijken op basis van tijdstip en het weer. Vanaf nu worden ook de steden Brussel, Kyoto en Frankfurt ondersteund. Het aantal categorieën dat je kunt bekijken middels deze functie wordt eveneens uitgebreid, zoals universiteitscampussen. Er komen ook nieuwe details, zoals informatie over waar je moet parkeren en ingewikkelde afslagen. Deze worden in beeld gebracht middels Immersive View, zodat je beter voorbereid bent.

Door deze nieuwe functies transformeert Google Maps van een navigatie-app naar een inspirerende gids voor zowel reizigers als stedelingen. Het helpt gebruikers niet alleen met het vinden van routes, maar ook met het plannen van uitstapjes en het ontdekken van nieuwe plekken.