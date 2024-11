Google Maps laat gebruikers hun eigen autootje maken en kleuren

Wil je meer aanpassingen doen aan Google Maps, dan is er goed nieuws. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om de instellingen van het navigatie-icoontje aan te passen. Dit was al mogelijk, maar het gaat nu een stap verder. Je kunt je autootje personaliseren en inkleuren.

Autootje kiezen in Google Maps

We zien met regelmaat verbeteringen uitgerold worden voor Google Maps. Zo kwam er eerder al een nieuw ontwerp voor de interface van de navigatie-app. Nu wordt door Google een andere update verspreid die betrekking heeft op het personaliseren van de toepassing. Gebruikers kunnen het voertuig dat te zien is tijdens het navigeren, verder personaliseren. Op dit moment kun je kiezen uit de bekende blauwe pijl, of voor een rode auto, gele SUV of een groene pick-up truck. Nu wordt er echter gewerkt aan een update die meer aanpassingen mogelijk maakt, zodat je de auto kunt personaliseren.

Er kan gekozen worden uit vijf extra icoontjes. Hierbij kun je kiezen uit vijf soorten auto’s; een sedan, een terreinwagen, een hatchback en een model dat veel weg heeft van een Tesla. Heb je je keuze gemaakt, dan kun je de kleur aanpassen. Je hebt de keuze uit acht kleuren, met standaard wit, maar bijvoorbeeld ook groen, rood en zwart

Opvallend genoeg is deze wijziging als eerst opgedoken in de iOS-app van Google Maps. Deze functie is opgedoken op de iPhone 16. Op de iPhone 15 Pro Max, hebben we deze wijziging nog niet kunnen ontdekken, en ook op verschillende Android-toestellen hier op de redactie is de functie nog niet live. Maar het lijkt onvermijdelijk dat de functionaliteit in de nabije toekomst voor meer apparaten beschikbaar komt.