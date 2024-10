Google deelt vele cijfers: recordaantal gebruikers voor Google Maps

Google heeft verschillende cijfers gedeeld over het gebruik van de eigen diensten. Duidelijk is dat Google Maps een recordaantal gebruikers telt. De kaartendienst van Google telt meer dan 2 miljard maandelijkse gebruikers. Maar er zijn meer cijfers te delen.

Cijfers van Google diensten

Google heeft in het derde kwartaal van 2024 verschillende mijlpalen bereikt. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers meldde Alphabet-CEO Sundar Pichai dat Google Maps inmiddels door meer dan 2 miljard mensen wordt gebruikt. Dit maakt Maps het nieuwste product in de lijst van Google-platformen met meer dan 2 miljard maandelijkse gebruikers, een lijst die verder bestaat uit Search, Gmail, Android, Chrome, de Play Store en YouTube.

Een ander opvallend punt was de groei van Gemini. De AI-modellen van Gemini zijn inmiddels geïntegreerd in al deze grote Google-producten. Pichai benadrukte dat Google “actief werkt aan prestatieverbeteringen en nieuwe mogelijkheden” voor de modellen. Om deze ontwikkeling te versnellen, is het Gemini-appteam recent overgeplaatst naar Google DeepMind, wat moet helpen bij het stroomlijnen van het werk na de modeltraining.

AI speelt een steeds grotere rol binnen Google’s interne processen. Meer dan een kwart van de nieuwe code wordt tegenwoordig door AI gegenereerd en vervolgens door engineers gecontroleerd en geaccepteerd. Deze efficiëntie stelt Google in staat om sneller en effectiever nieuwe ontwikkelingen door te voeren.

Ook andere AI-gerelateerde diensten tonen sterke groei. Zo zijn API-aanroepen naar Gemini in een half jaar bijna veertien keer toegenomen. Circle to Search, waarmee gebruikers via hun camera of afbeeldingen meer informatie kunnen verkrijgen, is beschikbaar op meer dan 150 miljoen Android-apparaten. Dit wordt vooral populair onder jonge gebruikers tussen 18 en 24 jaar. Van degenen die Circle to Search hebben uitgeprobeerd, gebruikt een derde de functie nu wekelijks.

Daarnaast blijft Google Lens populair met meer dan 20 miljard visuele zoekopdrachten per maand. Dit benadrukt de vraag naar multimodale zoekoplossingen die complexe vragen kunnen beantwoorden en producten helpen ontdekken.

YouTube blijft ook een sterk platform binnen het bedrijf, met een gecombineerde advertentie- en abonnementsinkomsten die de afgelopen vier kwartalen voor het eerst de $50 miljard hebben overschreden. Een andere mijlpaal komt van Waymo, de afdeling voor zelfrijdende voertuigen. Waymo rijdt nu meer dan 1 miljoen volledig autonome kilometers en verzorgde meer dan 150.000 betaalde ritten, wat een belangrijke stap is richting mainstreamgebruik van autonome voertuigen.

Google wil in 2025 de AI-toepassingen uitbreiden.