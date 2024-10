Google Play systeemupdate oktober 2024: dit is er nieuw

In de maand oktober heeft Google een nieuwe reeks updates klaargezet, en deze gebundeld met de Google Play systeemupdate. Android wordt hierbij voorzien van verschillende verbeteringen, bijvoorbeeld voor Google diensten.

Google Play update van oktober 2024

Er zijn meerdere soorten updates die je op je Android-toestel kunt verwachten. We kennen bijvoorbeeld de versie-updates van Android, maar ook beveiligingsupdates. We bespraken dit eerder in de handige Updategids van DroidApp. Google Play updates horen hier ook bij, en in de komende tijd kun je die verwachten op je toestel. We delen hieronder de changelog met alle wijzigingen.

Changelog

Android TV Core Services v6.9.0 (21-10-2024)

Stabiliteitsverbeteringen.

Google Play-services v24.41 (21-10-2024)

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Je kunt nu een zwart-witfilter gebruiken als je de ML Kit-documentscanner gebruikt.

Hulpprogramma’s

[Telefoon] Met deze nieuwe functie krijg je verbeterde functionaliteit als je een nieuw apparaat gebruikt in Google Wallet.

Wallet

[Telefoon] Met deze nieuwe functie krijg je verbeteringen voor kaarten in Google Wallet.

[Telefoon] Je kunt je kaarten nu upgraden in Google Wallet.

[Telefoon] Met deze nieuwe functie kun je verbeteringen krijgen voor digitale ID’s in Google Wallet.

Instellingenassistent v1.1.0.680923945 (15-10-2024)

[Telefoon] Algemene bugfixes.

Google Play Store v43.2 (14-10-2024)

[Telefoon] Je kunt door de ontwikkelaar geleverde animaties zien op kaarten met promotiecontent.

[Telefoon] Met deze nieuwe functie vind je aanbiedingen op de pagina met zoekresultaten.

[Telefoon] Je kunt nu nieuwe manieren ontdekken om Play-kortingen te gebruiken en Google Play-punten te verdienen.

[Auto, pc, telefoon, tv, Wear] Met deze nieuwe functie krijg je betere zoekresultaten als je naar apps zoekt op Google Play.

Google Play-services v24.40 (14-10-2024)

Beveiliging en privacy

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan beveiliging en privacy.

Wallet

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om processen voor digitale portemonnees en betalingen te ondersteunen in hun apps.

Systeembeheer

[Auto, telefoon, tv, Wear] Updates voor services voor systeembeheer die het netwerkgebruik verbeteren.

Android WebView v130 (09-10-2024)

Verbeteringen in beveiliging en privacy, en updates voor bugfixes.

Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps functionaliteit te ondersteunen voor de weergave van webcontent.

Belangrijk: Sommige functies kunnen experimenteel zijn en alleen beschikbaar zijn voor bepaalde gebruikers.

Google Play-services v24.39 (07-10-2024)

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Met instant hotspot zie je nu een melding als je hotspot beschikbaar is en een nieuw statusicoon zodra je verbinding hebt.

[Telefoon, Wear] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan apparaatconnectiviteit.

Hulpprogramma’s

[Telefoon] Nieuwe functies voor ontwikkelaars van apps van Google en derden om in hun apps processen te ondersteunen die zijn gerelateerd aan hulpprogramma’s.

Google Play Store v43.1 (07-10-2024)