Google Play systeemupdate september 2024: dit is er nieuw

Een nieuwe Google Play systeemupdate wordt uitgerold voor Android. Iedere maand doet Google dit, waarbij er een reeks verbeteringen en optimalisaties voor het Android-systeem. Wat brengt de update van september?

Google Play update van september 2024

Google rolt iedere maand een update uit voor het Android-systeem. Dit gebeurt met meerdere updates; waaronder beveiligingsupdates. Maar ook Google Play systeemupdates horen erbij, zo schreven we in onze handige Updategids. Niet alleen voor je smartphone brengt dit verbeteringen. Er zitten ook optimalisaties in voor bijvoorbeeld Android Auto, Wear OS en meer.

De changelog van de Google Play update zetten we hieronder voor je neer. Het kan wel even duren totdat je telefoon of andere apparaat de update binnen kan hengelen.

Changelog

Google Play-services v24.36 (16-09-2024)

Hulpprogramma’s

[Auto, telefoon] Met deze update worden de naam en het logo van Verve nu getoond als je Verve-creditcards gebruikt in Automatisch invullen, in plaats van een algemeen kaarticoon.

Google Play-services v24.36 (11-09-2024)

Support

Updates voor het bètaprogramma van Google Play-services om bètaversies van aanvullende services van Google op te nemen.

Android WebView v129 (11-09-2024)

Verbeteringen in beveiliging en privacy, en updates voor bugfixes.

Nieuwe functies voor app-ontwikkelaars van Google en derden om in hun apps functionaliteit te ondersteunen voor de weergave van webcontent.

Het klembord en DragDrop bieden nu ondersteuning voor bestanden.

Belangrijk: Sommige functies kunnen experimenteel zijn en alleen beschikbaar zijn voor bepaalde gebruikers.

Google Play Store v42.7 (09-09-2024)

[Telefoon] Je kunt je eerdere apps nu makkelijk opnieuw installeren als je de Play Store voor het eerst opent op je nieuwe apparaat.

[Telefoon] Als er een probleem is met de Play Protect-certificeringsstatus van je apparaat, zie je een nieuwe optie in de instellingen van de Play Store om de status te vernieuwen en te proberen het probleem op te lossen.

[Telefoon] Met deze nieuwe functie zie je UI-updates als je apps installeert.

[Telefoon] Je kunt makkelijker door gerelateerde apps en games browsen op Google Play.

Google Play-services v24.35 (09-09-2024)

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Met updates voor Snel koppelen kun je LE Audio gebruiken, de nieuwe standaard voor bluetooth-audio.

Wallet

[Telefoon] Met deze nieuwe functie kun je verbeteringen krijgen voor je digitale ID’s in Google Wallet.

Systeembeheer

[Telefoon] Updates voor services voor systeembeheer die media-ondersteuning en updatebaarheid verbeteren.

Google Play-services v24.34 (02-09-2024)

Ontwikkelaarsservices

[Telefoon] Bugfixes voor services die zijn gerelateerd aan ontwikkelaarsservices.

Apparaatconnectiviteit

[Telefoon] Met deze nieuwe functie krijg je instructies om Quick Share te gebruiken.

[Telefoon] Met updates voor Quick Share is het proces voor het ontvangen van bestanden vernieuwd.

[Telefoon] Met deze nieuwe functie krijg je UI-updates als je bestanden ontvangt via Quick Share.

Wallet

[Telefoon] Met deze nieuwe functie kun je betaalmethoden van JCB Contactless gebruiken in Japan.

Google Play Store v42.6 (02-09-2024)