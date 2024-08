Google Play systeemupdate augustus 2024: dit is er nieuw

Naast de beveiligingsupdates en andere Android-updates, rolt Google ook de Google Play systeemupdate uit. Dat gebeurt ook deze maand. Wat brengt de Google Play update van augustus?

Google Play update van augustus

Iedere maand wordt door Google een nieuwe Google Play systeemupdate uitgebracht. In onze Android Updategids leggen we uitgebreid uit welke soort updates je kunt verwachten op je Android-toestel. Deze systeemupdate is daar dus één van. Vanaf nu kun je op je toestel deze update verwachten. Het kan even duren totdat iedere gebruiker dit terugziet op zijn of haar smartphone; het wordt namelijk afzonderlijk per toestel uitgerold.

De changelog van de Google Play systeemupdate van augustus 2024 laat zien dat er ook deze maand weer verbeteringen klaarstaan. De wijzigingen die de update meebrengt, zetten we hieronder voor je neer.

Augustus 2024

Instellingen Services v1.1.0.657487486 (2024-08-15)

[Telefoon] Maak een back-up van de opgeslagen regels en breng ze over naar je nieuwe Pixel.

Android WebView v128 (2024-08-14)

Verbeteringen op het gebied van beveiliging en privacy en updates voor bugfixes.

Nieuwe ontwikkelaarsfuncties voor app-ontwikkelaars van Google en derden ter ondersteuning van functionaliteit met betrekking tot het weergeven van webinhoud in hun apps.

Belangrijk: Sommige functies zijn mogelijk experimenteel en alleen beschikbaar voor bepaalde gebruikers.

Apparaatgezondheidsservices v1.27.0.661949495 (2024-08-12)

[Telefoon] Optimalisaties voor adaptieve batterijfunctionaliteiten.

Google Play Store v42.3 (2024-08-12)

[Telefoon] U kunt livestreams bekijken op het tabblad Comics.

[Telefoon] Dankzij updates van de advertenties op de zoekpagina’s profiteert u van een verbeterde algehele ervaring met meer zichtbaarheid van de advertenties.

SIM-beheerder v29 (2024-08-12)

[Telefoon] Algemene bugfixes en verbeteringen in de betrouwbaarheid.

Google Play-services v24.31 (2024-08-07)

Portemonnee

[Telefoon] Met deze nieuwe functie kunt u passen toevoegen aan uw Google Wallet met behulp van afbeeldingen van passen.

Systeembeheer